徐媽媽嬲爆事前不知女兒再婚 怒罵大S天生叛逆 (13:06)

台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人汪小菲離婚不足4個月，就宣布閃嫁韓團「酷龍」成員具俊曄。兩人上月已在韓國登記結婚，具俊曄今早飛抵台灣桃園國際機場，將與大S再在台灣登記結婚，並留台度蜜月。大S再婚的消息震驚各界，原來連大S媽媽也是在兩人宣布婚訊前一天才知道，她為此氣得跟女兒大吵一頓。

據台灣傳媒報道，大S媽受訪時稱事前完全不知道女兒再婚，亦不知道具俊曄要來台灣。她怒罵大S「天生叛逆」，甚至表示「不再過問女兒婚姻，希望大S也不要再插手我的事情」。大S媽說︰「她跟我講，她都40幾歲了，要我不要管她的事。我現在已經管不了她了，她根本不聽我的。」至於是否將與女婿見面，她則表示不知道︰「畢竟是他們結婚，不是我結婚。」

大S媽表示當年大S與汪小菲結婚時，她連男方長什麼樣子也不知道。她無奈稱自己為「被她封鎖消息的媽媽」，似乎仍對女兒隱瞞婚事難以釋懷。不過，有指大S媽媽看到具俊曄一公開婚訊後就立刻飛來台灣的誠意，加上徐熙娣（小S）擔任和事老的協調下，態度逐漸軟化，內心也希望女兒還是能有個伴，因此已做好準備跟具俊曄見面，但對於具俊曄打算將大S帶回韓國一事就認為要從長計議。大S及其母未回覆傳媒查詢，小S被問到是否從中協調，以及是否將與「新姊夫」見面時，則回覆擁抱的表情符號，沒有多談細節。

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（即時娛樂）