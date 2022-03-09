余子明年初時缺血性中風入院10日 左邊身暫時癱瘓 (13:54)

余子明兒子Elvin表示父親的情况一直在好轉。（余子明Instagram圖片）

余子明今年一月時因缺血性中風入院，當時左邊身暫時癱瘓，目前在家休養的他已康復了不少。（余子明Instagram圖片）

余子明今年一月時在家中跌倒後，身體活動能力突然驟降，家人急送他入院，經醫生診斷證實是缺血性中風，左邊身暫時癱瘓。

由於疫情關係，家人不能到醫院探病，子明哥住院10日獲批准回家休養。子明哥的兒子Elvin接受傳媒訪問時，表示父親回家初期要坐輪椅、食糊仔、口齒不清，幸近日已好轉，子明哥亦願意多做運動，再配合物理治療及針灸，腳趾已能郁動。Elvin指父親回家後胃口好好，精神了不少，盡量做自己做到的事，如刷牙、洗臉和進食，他看見自己有份演出的ViuTV新劇《940920》後更精神為之一振。

Elvin按劇組要求為爸爸開設社交帳戶，並上載了幾張劇照。子明哥曾中風的消息傳出後，不少網民均留言祝福子明哥早日康復。Elvin上載子明哥的近照，相中的子明哥手持馬經，精神好好。Elvin分享了兩父子的對話，內容如下︰

🧔🏻‍♂️：好多留言同你打氣，有冇嘢想同大家講呢？

👴🏻：😭😭😭...多謝大家嘅留言鼓勵，我會努力康復，希望快啲好番再拍劇俾大家睇。

🧔🏻‍♂️：咁我開番噚晚嗰集《940920》俾你睇吖？

👴🏻：等陣先，我想睇馬報先。

🧔🏻‍♂️：🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

#馬報有效過食藥

#唔好意思呀刀演

#940920

（即時娛樂）