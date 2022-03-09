丁子朗難忘演技差被鬧 盼將來封視帝 以陳法拉為學習目標 (19:41)

24歲丁子朗於2016年參加香港先生勇奪亞軍，簽約無綫至今發展5年多，今年初他與羅天宇於《萬千星輝頒獎典禮2021》同獲「飛躍進步男藝員」獎，備受重用。他接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，透露原來父母當初不支持他入行，擔心他做藝人收入少難以維持生計，但丁子朗相信機會一生人得一次，不想將來後悔，最終決定入行。

丁子朗甫當選港男亞軍，同年獲派擔任台慶司儀，以19歲之齡成為年資最短及年紀最小的司儀。他難忘初嘗主持經歷曾碰釘，當時他與汪明荃（阿姐）主持粵劇騷，不小心講錯粵曲名，全場觀眾望着他NG而大感慌張。他沒被罵反獲阿姐安慰：「她同我講『你放心慢慢做』，這次可以說是我主持路上的轉捩點，令我覺得要好認真做一個有感染力的司儀。」除獲得鼓勵，丁子朗知道阿姐兩年前曾向節目監製點名推薦讓他加入，所以十分感激阿姐不斷提攜和給予機會，揚言當日沒有阿姐，他自嘲現在可能仍是一個薯仔。

重提幾年前他在節目《森美旅行團》大膽露股後成功入屋，丁子朗指節目是其重要里程碑，亦好多謝跟他一齊主持的森美、吳若希和麥美恩，獲他們照顧和教導。丁子朗稱他們私下不時約食飯見面，開心在圈中找到真正友誼，感情有如家人。

早前播出劇集《青春不要臉》，丁子朗首度擔正男一，想起拍攝初期曾遭遇不少挫折，更因欠經驗演技太嫩慘遭劇組工作人員鬧爆。「有一場戲要拍我笑，拍完大家就可以收工。可是我笑極也笑不出又不夠自然，當時現場大家都好躁，有人更大罵『你擘大個口啦，你擘大我們就可以收工！』」。作為一個新人，丁子朗感到好驚和好大打擊，於是便報讀鍾景輝、韋羅莎及彭秀慧等多個演藝課程增值自己，到後來拍《七公主》開始掌握到方向和學會投入角色。至於與對手戴祖儀拍劇傳出緋聞，丁子朗現時事業為重，更斬釘截鐵表態，指認識戴祖儀3、4年，已經沒有火花，繼續做朋友是非常好的決定。

今年獲得「飛躍進步」獎，丁子朗感覺如打下一支強心針，也是一種肯定，他直言盼望有一日成為視帝，正向這目標努力，更夢想有機會衝出香港。他自爆曾為荷李活超級英雄電影《尚氣》試鏡，亦視戲中的前輩陳法拉為自己學習目標。

（即時娛樂）