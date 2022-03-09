940920｜憑《二月廿九》打響名堂 導演羅嘉駿拒過檔無綫 (20:48)

劉俊謙、蔡思韵、吳海昕主演的ViuTV新劇《940920》在剛過去的星期一首播，作為《二月廿九》的前傳及後傳，監製兼導演羅嘉駿接受《明報》訪問時，表示《二月廿九》是為吳海昕而設，但《940920》的故事集中在劉俊謙、蔡思韵身上。吳海昕主角變配角，他指吳海昕不會嬲︰「我問完編劇寫不寫後就問她，而且講明是配角，甚至沒有戲，她說沒問題。我不想她不開心，她沒問題，我就開始籌備。」

羅嘉駿原沒拍第二輯的打算，但見《二月廿九》反應好，就決定寫一個關於劉俊謙角色「余家聰」的故事。《二月廿九》被喻為神劇，羅嘉駿坦言拍攝《940920》有壓力︰「觀眾看過第一輯，一定想要更多。要超越是很難的事，我今次不敢寫包單。魯庭暉（ViuTV董事兼總經理）講明不比《二月廿九》好看就不要拍，但我說有得拍就拍，好不好看也拍，總之有製作費給我就拍。」

憑《二月廿九》打響名堂，羅嘉駿透露無綫曾向他挖角，但他不喜歡在選擇演員上有局限，同時怕被限制了創作自由。「留在ViuTV幾好，我由開台時已在這裏，有感情。我在劇集拍攝上仍有很多想法，想拍香港電視上未有或很少見的題材，例如能讓觀眾多思考的劇種、冒險類別，或將遊戲拍成劇。拍電影也是我的最大夢想，我有寫電影劇本，想拍純港產片，但未有投資者」。

欲知專訪詳情，請留意明天（3月10日）明報娛樂版。

（即時娛樂）