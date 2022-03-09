開箱｜《最親密的陌生人》 連環殺手與失蹤懸案 (23:48)

Ray曾是很有前途的新聞攝影師，自從女友突然失蹤後，一直沉淪。（劇照）

影視串流平台Netflix跟美國作家哈蘭科本（Harlan Coben）簽訂合約，把旗下14本小說拍成電影或劇集，已先後推出了《失蹤疑雲》（Safe）、《陌生人》（The Stranger）、《森中謎》（The Woods）、《第二聲鈴響》（The Innocent）及《幽靈天使》，最新一齣英劇《最親密的陌生人》（Stay Close），去年12月31日上架。

《最親密的陌生人》講述Megan即將與相處十多年的伴侶Dave結婚，卻收到神秘問候卡，並知道她的真名叫Cassie，因而惶恐不已。Ray原是很有才華的新聞攝影師，女友17年前突然失蹤後一蹶不振，某日與好友Guy到夜店狂歡後對方失蹤。資深刑警Michael對17年前男子Stewart離奇失蹤的懸案耿耿於懷，Stewart失蹤紀念日當天，又有一名年輕人Carlton光顧夜店後失蹤。到底Megan、Ray與Michael之間有何關連？

哈蘭科本小說改編的劇集，通常扭橋，而且大部分主角有很多秘密，《最親密的陌生人》也不例外；今次劇中還有一對殺手取名Barbie和Ken，無論衣著打扮和動作，都與芭比娃娃神似，卻又出手狠辣兇殘，反差頗大，是全劇戲分不算多但頗搶眼的角色。

欲知詳情請留意明日娛樂版

（即時娛樂）