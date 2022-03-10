林正峰甩拖否認追好拍檔 游嘉欣「落閘」：沒機會發展 (00:18)

備受無綫力捧的林正峰與游嘉欣，在J2節目《#後生仔傾吓偈》結緣，之後於劇集《香港愛情故事》、《青年心城之撐起青春》及《青春不要臉》3度演情侶，期間傳出緋聞；當時林正峰表明已有女友童靖文（Yuki），並稱不會因緋聞跟游嘉欣有所避忌。不過，近日有消息指林正峰與Yuki已分手，男方回復單身後，開始力追游嘉欣並成功追到手，但兩人擔心影響事業，故達成共識發展地下情。

林正峰與游嘉欣最近再度合作拍攝《回歸》及《曙光》兩劇，可是他們卻先後染疫，需要各自在家中隔離，康復後二人疑似相約拍拖踩單車，分別於個人社交平台甫出風景一樣的照片，令戀情逐漸浮面。

至於是否想公開戀情，林正峰與游嘉欣接受《明報》訪問時口徑一致，雙雙否認拍拖。林正峰強調跟女方只是好朋友，「二人限聚令下，剛巧大家一齊放假，等待拍攝同一套劇，然後又想做運動強身健體，所以一齊出去踩單車同影相，互相鞭策」。林正峰亦承認跟Yuki已分手，但沒有追求游嘉欣，「這幾年離合了幾次，因了解而分開，完全不是因為跟游嘉欣傳緋聞」。他坦言跟游嘉欣多次合作變成好朋友，目前大家都是單身，各自為事業努力衝刺。

游嘉欣則解釋在社交平台上載相片，只是展示跟林正峰的友誼，「因為我們最近一齊放假，又想出去行一下、影一下相，既然大家目標一致，便一齊做」。對於二人被指拍拖，她不禁笑說：「如果我很易追到，就不會單身這麼久！不會啦！現在已經太friend了。（林正峰是否沒機會？）照現時情况來看，也可以這樣說！」

（即時娛樂）