曹格酒後爆粗狂鬧餐廳食客 事後稱願承擔後果 惟拒絕道歉 (12:52)

馬來西亞歌手曹格日前傳出疑酒後在餐廳內與其他客人口角。近日網上流傳「某藝人歌手喝醉鬧事」的兩分鐘片段，片中人以英文粗口狂鬧隔籬包廂客人，其間更有人向餐廳職員掟物件。雖然男子正面未被拍入鏡，但爆料者指該名男歌手有酒醉前科，加上以英文爆粗，不少網民也猜測是曹格。有指警方證實曹格在餐廳食飯飲酒後與隔籬包廂客人口角，曹格在警方抵達時已離開，後來因爆粗而依《社維法》送辦。

曹格今日在社交網就事件回應︰「我保持安靜讓台灣警方和法律往下調查，我尊重台灣的警察和法律，願意承擔一切後果。但我也很希望爆料者也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料。這樣會誤導整件事情的真相。接下來一切交給警方處理，在此之後不再做回覆。再次謝謝關心以及愛我的人。」

曹格接受台灣《鏡週刊》訪問時，說當時請餐廳職員轉告隔壁包廂聲量過大，沒想到對方拒絕收細聲浪之餘還爆粗，他才發火「回敬」對方。曹格揚言︰「我在明，他們在暗處，所以只提供有利於他們單方面的影片。實際上，那天警察到現場蒐證，有所有人的口供，警察紀錄很完整，也說沒事，應該就是『那個人』要我道歉， 藉此勒索我，我才不會道歉，警察那邊擁有全部的筆錄跟影片，警察說這種事常有。」

曹格愛杯中物，惟曾被多次拍下醉酒鬧事，包括2009年與側田在中環醉酒爆衝突。太太吳速玲曾為曹格多次醉酒鬧事感失望，更一度帶子女離家，曹格為挽回婚姻，2013年曾承諾戒酒，揚言做不到就捐1000萬台幣予慈善機構。

（即時娛樂）