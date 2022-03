本地第五波新冠疫情嚴峻,MIRROR經理人花姐(黃慧君)為𧨾大家開心,在社交平台上載她小時候身穿粉紅色外套及連身裙的照片。花姐說︰「近排大家都生活緊張,好想𧨾大家開心。幾十年前嘅我,竟然會著到咁,仲要擺個咁嘅pose。睇完張相,有冇開心咗?大家加油!the best is yet to come!」

花姐向來愛全黑中性打扮,因此其小時候戴上頭箍及身穿粉紅色裙的照片一出,立即引起哄動,令不少網民驚喜!有網友驚訝表示「係裙呀」、「仲要戴頭箍」、「粉紅花花」,又有網民指花姐這張照片「震撼過個警報」,又提議花姐找天穿裙子現身讓大家開心一下。

(即時娛樂)