ERROR 4子自爆曾當「兵」 選阿Dee為最佳情人 (18:11)

ERROR早前推出新歌《愛情值日生》，歌曲講述他們為討好心儀對象，不介意對方一腳踏幾船，自己就輪流做「兵」。4子自言在現實生活中也當過「兵」，當中以吳保錡經驗最豐富。保錡說︰「我從前是名四眼宅男，因此當過交通兵、醫療兵、飲食兵及步兵等，但現在已退役，做『軍師』便算。」何啟華（Dee）表示郭嘉駿（193）在「當兵」一事上是他的師父，193說︰「我想每個人也當過兵，在未知追求會否成功前都是一隻兵。其實做兵是一個戀愛的狀態，要享受每一個階段，享受做人就享受做兵。」

阿Dee和梁業（肥仔）均喜歡簡單的愛情，阿Dee坦言愛情很重要︰「一個人無論多優秀，缺乏愛情的話就不完整，會被孤獨感困擾。」常被緋聞纏身的保錡自嘲對愛情一竅不通︰「世界上最難的就是男女感情關係，我只是阿Dee及193的徒弟，肥仔也比我厲害，我還在學習及研究中。」阿Dee和女友感情穩定，被隊友選為最佳情人。保錡說︰「阿Dee無論體能上、機動性及愛情方面也非常好，但他是我們當中最易沉船的一個。」阿Dee解釋︰「我只是對感情投入。」4子又表示同時喜歡上經理人花姐（黃慧君）。

《愛情值日生》邀得黃偉文（Wyman）填詞，又請來張繼聰、謝安琪參與MV拍攝。不少粉絲看過MV後也嗌感動，覺得偶像終於捱出頭。阿Dee直言︰「我們也很感動，證明付出的努力沒白費。我們想透過作品對粉絲說『我們掂呀，還撐住，一起繼續行落去』！」

欲知專訪詳情，請留意明天（3月11日）《明報》娛樂版。

（即時娛樂）