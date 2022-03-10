不可能任務｜譚俊彥自責一個錯失累全組挑戰任務失敗 (18:59)

無綫綜藝節目《不可能任務》的Mission II為「特警遴選體驗」，譚俊彥率領關曜儁、李思雅、伍富橋、余應彤、何泳芍、鄔嘉駿及吳紫韻，接受各項挑戰體能及腦能極限的任務。

譚俊彥將在星期日（13日）播出的新一集中，除要獨自處理限時的危機外，還要伙拍隊友進行4公里的間歇跑，以及完成3個講求團隊合作的Command Task，包括合力以腰部以下部分搬動重達18公斤的水樽、輪流踩數字、以類似「以訛傳訛」的方式合力解決智力難題。每個Command Task均有特定規限及指示，只要其中一人記錯指令，就要全組受罰。

由於規限及指示十分複雜，各人進行挑戰時不斷出錯。譚俊彥因未有詳盡表達所有指令，令何泳芍一開波就犯下低級錯誤而被考官訓話後，自己也因為李思雅的錯貼士而犯錯。進行最後一個Command Task時，譚俊彥因記漏了一點，令全隊人行動失敗。譚俊彥為此十分自責︰「就是一個那麼細小的錯誤，令大家失敗了！」

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉在拍攝期間現身探班，向他們分享自身經歷。他說︰「人生就是要這樣，我們拍戲也是，拍攝時永遠記得拍得最辛苦的那部戲，希望永遠不用再嘗試那個經歷，但那個經歷是你最開心的事，是你活到幾多歲仍可以拿出來分享的經歷。」曾志偉還即時試舉25公斤的沙包，笑言︰「將這個帶返公司！啲藝人搞不掂的話，就罰他們舉住沙包跳，好重呀！」

（即時娛樂）