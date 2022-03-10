聲夢JUNIOR｜郭偉亮狠批Vocal Group表現不合格 (19:40)

無綫音樂競技真人騷《聲夢JUNIOR》將於周日（13日）播出第2集，Dance Group、Vocal Group及Band Group三組參賽者，將在助教及導師帶領下進行訓練及MV拍攝。Dance Group的劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、梁栩寧（Haily）、繆昀希（Charlotte）、冼奕瑜（Jasmine）及伍梓瑜（Tate），在星級舞蹈顧問及指導Sunny Wong，以及助教黃奕斌、文凱婷帶領下，練習跳唱炎明熹曾演出的參賽歌《Bad Romance》，展現出青春活力及型格美。Crystal在MV中拋開甜美風格，展現Cool爆的自信感；Aster亦使出其前手翻絕技。

Vocal Group的鄧曉殷（Kiele）、楊秉頤（Caitlin）、莊殷玥（Vici）、張嘉悅（Nicole）、劉芷晴（Elsa），在星級歌唱顧問及指導Christine Samson的帶領下，獻唱炎明熹去年另一首參賽歌《沒有你還是愛你》的無伴奏合唱版。Kiele、Vici練習時均出現「咬字」不準的問題，節目總監督郭偉亮（Eric Kwok）狠批Kiele唱得「好難聽」，更直指Vocal Group整體表現完全不合格。

（即時娛樂）