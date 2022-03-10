博愛騷｜陶大宇唱《倒轉地球》 汪明荃孖鍾柔美演繹《迷人Pink Lady》 (22:05)

無綫本周六（12日）舉行大型電視籌款節目《博愛歡樂傳萬家》，由汪明荃、林盛斌、麥美恩及鄭衍峰擔任大會司儀。陶大宇會在節目打頭陣獻唱紅遍網絡的《倒轉地球》，發放正能量。緊接有多位歌手、藝人連場勁歌熱舞，以歌舞傳遞愛心，包括泳兒、張馳豪、文凱婷及潘靜文，演繹充滿青春氣息歌曲；唱家班Joe Junior、李龍基、肥媽（Maria Cordero）、李麗霞（黑妹）及蘇姍將會大唱「金曲大串燒」；張彥博與何晉樂以Busking方式，答謝及支持博愛醫院「江夏圍村過渡性房屋項目」對市民的貢獻；羅家英和王志良師徒對唱粵劇《高平關取級》，向觀眾送暖；視障女歌手蕭凱恩將深情演繹勵志電影《一路瞳行》主題曲《面對黑暗》；王灝兒（JW）與馮允謙合唱串燒歌曲，傳達「愛的音訊」；關心妍亦將以串燒歌曲的形式，為觀眾打氣。汪明荃將率領鍾柔美、林浩文、簡嘉麒、林子超、陳俊堅、丘梓謙及劉展霆，演繹她的經典勁歌《迷人Pink Lady》，令觀眾耳目一新。此外，2021香港小姐冠軍宋宛穎及亞軍梁凱晴會亮相支持及玩遊戲，為博愛醫院籌募善款。

（即時娛樂）