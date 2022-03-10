髮型屋重開 陳偉成落舖打點 嘆關閉期月蝕近百萬 (22:43)

本港疫情嚴峻，政府上月將髮型屋、理髮店納表列處所，原本須關閉至4月20日，惟前日突然宣布「考慮市民對相關服務有實際需要」，准今天（10日）重開，不少藝人如鄭衍峰、周志康、游莨維（一蚊Joe）已急不及待去髮型屋理髮。至於跟好友拍檔夾份合資經營共4間髮型屋的星級髮型師陳偉成（Avis），今天親身到位於佐敦地舖門店打點，叮囑員工及客人嚴守防疫措施，員工接觸客人前後也要噴消毒劑清潔枱椅及用酒精搓手，亦盡量安排客人隔開坐以保持距離。陳偉成要求全體員工必須注射至少一劑疫苗，每日開工均需要先做快速檢測。

不少熟客第一時間預約整頭，生意尚算不錯，今個星期的預約亦已爆滿。不過，陳偉成對政府不時更改防疫措施感到無所適從，「政府宣布重開很突然，我臨開工前一日立即去4間舖視察環境及做清潔。有舖頭趁關閉期裝修，慶幸完成趕得及今日開工」。他稱髮型屋停業期間爆發離職潮，因不少初級髮型師或學徒要養家，擔心手停口停，沒工開沒收入，故紛紛轉職，流失了近4成員工。陳偉成未有趁關閉期裁員或減薪，照樣出糧給員工渡過難關，加上店租昂貴，每月蝕近百萬元，但他稱暫時頂得住，會繼續撐落去，「好彩佐敦店開業20年，業主很好人，肯免租一個月及減租，希望其他舖業主都肯減。政府如果想幫小商戶，就幫手勸業主減租同心抗疫」。

陳偉成投資的5間健身中心仍重開無期，同樣每月蝕過百萬元，政府今次補貼了10萬元，惟未夠交一間店近20多萬元的月租。他嘆沒有自救方法，認為政府面對多波疫情，措施一次比一次做得差。他提議不如市民留家14日不出街，或能令疫情緩和。

（即時娛樂）