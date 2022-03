俞琤曾路得製作新版《天各一方》 向醫護人員致敬 (15:25)

本地第五波新冠疫情持續嚴峻,前商台高層俞琤與曾路得製作新版《天各一方》,向醫護人員致敬。俞琤為歌曲旁白,當中幾句包括「今日,我哋要更加記住嗰啲冒住自己生命危險,喺前線醫護我哋嘅人。我哋一定要記住嘅,係呢啲人」。曾路得在社交平台表示︰「From the bottom of my heart, thank you to everyone who is helping to fight this pandemic. Fresh from the press, collaboration with 俞琤 to salute the medical personnel!Big thank you to 黃丹儀 and 陳揮鴻 who helped make this happen!(我從心底裏感謝所有幫助對抗這次疫情的人。剛與俞琤合作,向醫護人員致敬,也非常感謝黃丹儀、陳揮鴻幫助將此事成真。)」

視俞琤為恩師的林日曦在社交平台發文幫手宣傳,他坦言當初知道俞琤製作新版《天各一方》答謝前線醫護人員後,曾勸俞琤唔好,怕外界會覺得老土、怕俞琤會被人屈為維穩、唔知博乜,總之就有很多擔心。不過,林日曦指俞琤表示「唔驚得咁多」,她很想做這件事,不會放棄。林日曦說︰「後來我覺得自己都係過分擔心,既然她一片丹心,只是此時此刻想說些說話去感謝她想感謝的人,為什麼不去做呢...在他心目中,或許只有一個半個你,因為這首『歌』而有過一刻共鳴,或者已經值得。」

(即時娛樂)