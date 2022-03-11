電影評論學會大獎｜謝賢興奮拎影帝獎座︰我很開心 (17:08)

《第二十八屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮》今日在網上以預錄形式進行。謝賢、劉雅瑟分別憑電影《殺出個黃昏》、《智齒》獲頒「最佳男、女演員」。謝賢表示︰「多謝大家！我很開心得到這個獎。Thank you。」

劉雅瑟則說︰「感謝香港電影評論學會把這個獎頒給我。這個鼓勵對我來說非常重大。這份榮耀我會一直放在心中，然後努力地做好一位演員。在拍攝《智齒》這部電影期間，我從所有工作人員身上，看到了他們對電影的執著、熱愛。他們的那種狀態，當時給了我非常大的感動。所以我非常感謝他們辛苦的付出，能夠成全《智齒》、成全王桃這個角色。感謝導演，感謝投資方，感謝所有辛苦付出努力的工作者。最後，我最希望香港的疫情趕緊過去，希望大家能夠正常的開工，謝謝。」

林家棟與何靜怡憑《殺出個黃昏》獲「最佳編劇」獎。林家棟多謝參演《殺》片的謝賢、馮寶寶、林雪，以及所有台前幕後。他說︰「這次是一個頗新的嘗試，中間經歷了長時間的考慮。這次得到電影評論學會的認可，是一個相當大的鼓勵。希望將來我們可以想出更多新點子。」

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（即時娛樂）