葉麗儀身在澳洲弄孫為樂 分享疫情下保持健康之道 (19:44)

葉麗儀身在澳洲悉尼，疫情下已兩年沒回港。她接受網上頻道「健康‧旦」訪問，表示Omicron變種病毒個案在澳洲開始回落，但她與丈夫均年過70，即使打齊疫苗也十分小心。葉麗儀說︰「我們懂得珍惜自己，不會周圍去。我也很享受湊孫之樂，每天接送他們上學、放學，買餸煮飯，一星期打兩場高爾夫球及踩兩次單車。」

她自言有「三高」問題，要嚴格控制飲食來控制血糖指數，因此十分注重飲食健康。她說︰「多吃蔬菜水果，少吃肉。我每星期有兩天吃魚，一天不食肉。我不會放縱自己狂食，晚餐吃飯也不會超過3匙，並以糙米或紅米代替白飯，避免血糖過高。我一天中會攤分4次進食碳水化合物的食物，如早上吃了麥皮便不會吃水果，兩個小時後才會吃。中午如果吃了有碳水化合物的食物便不會吃甜的東西，到下午茶時間我才會吃少少水果，這樣做就會每一日都維持到血糖水平，更容易控制。」

葉麗儀認為除了飲食，排毒也很重要，千萬不要有便秘。她說︰「1996年患上乳癌時，曾有教授與我分享這一點，於是我便養成了『早晚排毒一次』的習慣，所以睡覺的時候，大腸內才沒有毒素積聚。要暢便就一定要吃高纖維食物，我每天早餐也吃健脾粥，再加入一些麥皮，就可以排毒。」葉麗儀深信只要免疫力強就可以抵禦病毒︰「我這2、3年連傷風也沒試過，身體不錯，自然未驚過。」

（即時娛樂）