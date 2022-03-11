飛虎3︱吳卓羲自覺衰衝動引咎辭職 網民︰衝動咗十幾廿年 (20:22)

無綫劇集《飛虎3壯志英雄》昨晚播出第14集，講述瓦干布頭目Leo（Jai Day飾）綁架了12名人質，要求警方釋放Renee（何慈茵飾）。S Team透過分析片段鎖定人質藏身地點並出發營救人質，但原來是被調虎離山，Leo趁S Team出發救人質，帶員到醫院營救Renee。馬德鐘飾演的展博文得悉中計後下令兵分兩路，張嘉軒（黃宗澤飾）及張偉樺（張兆輝飾）帶隊繼續營救人質，他自己則帶隊出發到醫院為看守病房的何家寶（陳瀅飾）增援。高子樂（吳卓羲飾）及許俊飛（苗僑偉飾）趕到醫院，將Leo和Renee制服。Leo欲作最後反抗，企圖引爆炸彈殺人質，最終被高子樂一槍打死，Renee傷心欲絕服毒自殺。高子樂自覺衝動理虧，竟決定交出警員證辭職。

眾人在醫院停車場的密集式槍戰、爆破及飛車場面，震撼感十足。吳卓羲為追捕犯人，冒險在行駛中的車上與犯人埋身肉搏，十分驚險，獲得不少觀眾讚賞。吳卓羲有「御用警察」之稱，由於他過往不少角色都衰衝動，因此被網友取笑他「由《學警雄心》開始，衝動到《飛虎》」、「吳卓羲又衰衝動」、「咁就衝動咗十幾廿年」。

高鈞賢在日前播出的第13集現身，飾演程頌昕醫生（徐榮飾）的年輕版。多年沒有在香港劇集中現身的他，被觀眾讚保養得好，依然靚仔，而且演得很入戲。高鈞賢除了《飛虎3》外，還有《法證先鋒V》及《廉政狙擊‧黑幕》尚未播出。

（即時娛樂）