無綫電視城下周試行閉環式工作 百名通過檢測員工參加 (22:18)

無綫接連有藝人和劇組人員染疫，上月24日宣布大部分劇組停工，據稱最快到本月20日才復工。有指無綫下星期將推行「閉環式」工作空間，由通過檢測的同事參加，在將軍澳電視城留宿，為期約3星期。無綫企業傳訊部總監黃德慧接受《明報》訪問承認為應對疫情，下星期將實施此計劃。她指早前廣播及新聞部門已進行測試可行性：「為全民檢測及疫情最差的情況作預備，到時可能遇到禁足和不可以跨區工作的問題，加上避免員工交叉感染，預演如何適應，像出埠拍戲，大家集中一個地方開工的方法。目前約有100名通過檢測的同事參與這個計劃，全天候留宿電視城內，暫定3星期，首批會有《東張西望》、《愛•回家之開心速遞》及抗疫節目的同事。」至於物資和休息問題，她表示會有足夠物資及休息地方提供，無綫電視城內有便利店、餐廳和休息室等，公司會安排睡袋。至於有指劇集及節目不夠存貨，黃德慧表示王祖藍在內地正製作節目，亦有其他地方同事幫手。

《東張西望》主持陳庭欣回覆《明報》說未收到公司確實資訊及詳細安排，一切待公司進一步同大家聯絡。她相信如真的實行，公司會有妥善安排給所有台前及幕後員工。演出《開心速遞》的許家傑說未收到通知，如果需要會接受，這樣亦可以保障藝人，因為拍戲不能戴口罩，這樣可以確保在電視城內的同事通過檢測，及隔絕與外界接觸。

（即時娛樂）