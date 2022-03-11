日本奧斯卡︱《Drive My Car》膺最佳電影 西島秀俊 有村架純封帝后 (22:56)

小栗旬以菅田將暉在《勿說是推理》的爆炸頭造型現身，後者忍不住偷笑。（網上圖片）

有「日本奧斯卡」之稱的第45屆日本電影學院獎，今晚在東京舉行頒獎禮。《偶然與想像》導演濱口龍介改編村上春樹同名短篇小說的《Drive My Car》成爲大贏家，奪得最佳電影、導演、男主角、劇本、攝影、燈光、錄音及剪接，合共8獎成為大贏家。

現年50歲的西島秀俊憑《Drive My Car》首度入圍一擊即中，擊敗《那些得不到保護的人》佐藤健、《電影之神》菅田將暉、《孤狼之血 LEVEL2》松坂桃李及《東京蒼穹下》役所廣司等對手稱帝。西島秀俊對得獎感驚訝，稱現時烏克蘭局勢緊張，今天還是日本3．11大地震紀念日。他表示《Drive My Car》是描述人與人之間的故事，今日更感意義重大，「今後我想繼續演出貼近人生、抱有希望的電影」。

《她和他的戀愛花期》有村架純封后，撼低《養老金沒有了》天海祐希、《接棒家族》永野芽郁、《錯視畫的利牙》松岡茉優及《生命停車場》吉永小百合。首度封后的有村架純稱對於自己的作品，常感不安，慶幸身邊有很多人支持，才能繼續演戲，「我希望帶着同情心、真誠地演出每個角色」。

菅田將暉雖然失落影帝，但獲頒話題獎，從《銀魂》小栗旬手上接過獎項，小栗旬以菅田將暉新劇《勿說是推理》的爆炸頭造型出現，惹來台上台下一陣笑聲。

第45屆日本電影學院獎部分得獎名單

最佳電影：《Drive My Car》

最佳動畫電影：《福音戰士新劇場版：終》

最佳導演：濱口龍介《Drive My Car》

最佳男主角：西島秀俊《Drive My Car》

最佳女主角：有村架純《她和他的戀愛花期》

最佳男配角：鈴木亮平《孤狼之血 LEVEL2》

最佳女配角：清原果耶《那些得不到保護的人》

（即時娛樂）