開箱｜《血光之旅》最大賣點是女主角？ (23:59)

本月3日在影視串流平台上架的《血光之旅》（The Weekend Away），由《花邊教主》女星麗冬美絲達（Leighton Meester）主演，改編自英國暢銷女作家莎拉奧爾德森（Sarah Alderson）同名小說，講述麗冬美絲達飾演人妻貝絲，跟回復單身的閨密凱特相約到克羅地亞旅行期間，後者突然人間蒸發，貝絲為了尋找好友，同時向警方證明自己清白，必須跟時間競賽，盡快解開謎團。

全片故佈疑團，無論是夜店賤男、的士司機、當地警員，甚至貝絲老公都似有嫌疑。有網民表示《血光之旅》的最大賣點，正是35歲女主角麗冬美絲達，看來觀眾對她在經典美劇《花邊教主》的表現仍念念不忘。

《花邊教主》2007年首播，主角全都是靚仔靚女，播了6季，於2012年落幕。麗冬美絲達在劇中扮演Blair Waldorf，跟飾演Serena van der Woodesen的「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）都是憑《花》劇走紅的女星。不過經過十多年，兩人已成為人妻人母，觀衆仍帶着《花》劇的印象看《血光之旅》的麗冬美絲達，會否失望？何況新版《花邊教主》去年已在HBO Go上架。

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（即時娛樂）