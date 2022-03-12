呂爵安爆MIRROR開演唱會會議 Tiger︰我更加期待 (12:14)

MIRROR成員呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）和邱傲然（Tiger），昨晚在社交平台開直播，高峰期吸引3.2萬人同時觀看。Tiger時隔兩年再開直播，甫出現即獲Edan、Jeremy熱烈歡迎。Edan以經理人花姐（黃慧君）的照片做直播背景，笑言要以此照片提醒自己不會亂說話；Jeremy就以其首支單曲《半》的宣傳相做背景照；Tiger亦趁機為自己的服裝品牌宣傳。Edan笑指Jeremy這名字太普通，為他改新名「Half」。Jeremy自爆曾被粉絲叫錯英文名，笑指「Half」這名字也不錯。

Tiger讚Jeremy新歌好聽，Edan指他沒讚Jeremy唱得好，Jeremy笑言︰「係囉﹗可能他覺得我不夠...我都知㗎啦﹗Tiger，對不起，我會做好一點﹗」被戲弄的Tiger冷靜表示︰「你常問別人的意見，但又沒問我們﹗不知道是你覺得我們的意見沒有用，還是其他原因。你沒問我嘛﹗」Edan聞言哈哈大笑，起哄不停叫「打架」，Jemery尷尬掩住嘴，一時反應不來，後來才說有問過Tiger意見，給他聽過新歌。Edan自爆日前被花姐公開追功課，是因為花姐要他每日讀報紙練「咬字」，並即場示範其中一篇花姐要他讀的文章。Edan同時透露原定上月推出的新歌受疫情影響無法拍MV而延期推出，希望本月底可面世。

直播期間，Tiger透露將拍以拳擊題材的新劇，但因演的是瘦弱角色，不需練大隻。談到MIRROR 12子對上一次齊人已是新年時的拍照工作，但早前就齊人以視像形式開會。Edan爆料說他們齊人開會是為了傾MIRROR演唱會的事，Jeremy聞言一臉驚訝，Edan強調已問准花姐，可以說出來。他續說︰「我們傾大家有什麼想做，是演唱會很初步的會議。距離去年的6場演唱會，那麼快就一年。」Tiger說︰「我們又再開第二個演唱會，超級快﹗那次傾完之後，我更加期待，現在已覺得有無限可能，有更多不同的事可以表現出來。」Jeremy續說︰「我們是MIRROR，有12個反射面，有無限可能是正常的。」

尾聲時，Tiger透露母親生日，藉機會請大家為媽媽送上祝福。他說︰「生日快樂，媽咪，多謝你一直以來湊大我，我愛你！」Jeremy、Edan合唱生日歌為Tiger母親送上祝福。

（即時娛樂）