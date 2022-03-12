台劇《初擁》拍攝意外釀2死 炎亞綸要求製作方合理交代 否則停工 (13:56)

台灣藝人炎亞綸、姚愛寗、張睿家等主演的影集《初擁》，昨天在苗栗縣南庄鄉神仙谷發生意外，攝影師及助理收工時不慎掉落岩盤下方深潭，被救起時已失去生命跡象，送院搶救不治。

炎亞綸對意外非常遺憾，要求製作單位給予合理交代，否則將與同劇所有演員停工。他強調堅持以正確的安全措施、合理工時與符合劇種成本付出為前提，來繼續下一次的合作。炎亞綸表示回程時收到消息︰「我不斷問自己，到底我該堅持的底線在哪裏，我該為了我覺得『應該做到的事』、以及『應該捍衛的權益』捍衛到哪裏，捍衛到大家覺得找我拍戲是麻煩，還是應該滿足安全條件而甘願多花成本呢？」他又認為台灣劇圈的工作人員比較是常被忽略的一群，因而造成人才出走，憾事不斷發生，像是疲勞車禍、過勞死亡、以及如今的墜谷等。他懇求演員們、工作人員們、以及相關單位，正視問題解決問題，一同提升台劇拍攝環境。

姚愛寗在社交平台表示，過去她自覺渺小而妥協不平等待遇，希望正視拍片安全問題。她說︰「願雄爺和阿祥能一路好走，很抱歉讓你們用生命換來提醒，但願這份提醒的重量能真正帶來改變！」

對於炎亞綸要求劇組交代，《初擁》製作人柯宜勤接受台灣傳媒訪問時表示︰「今天先去禮儀公司處理兩位工作人員後續的事宜，會再統一對外說明。」製作單位昨晚發出聲明︰「非常沉痛這突來的意外讓我們失去兩位優秀的好伙伴，感謝媒體與各界的關心，懇請各位給予劇組一些時間與空間，我們將盡全力陪同家屬處理後續事宜，也在此致上深深的哀悼。」

（即時娛樂）