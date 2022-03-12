毛舜筠自爆一度被拒上機回港 斥香港檢疫酒店職員態度令人緊張煩躁 (16:09)

毛舜筠（毛姐）去年聖誕與丈夫到加拿大跟兩女兒團聚，原定1月5日回港拍新片，惟因港府對美加英法等國家實施「熔斷機制」，結果一直滯留當地，最後決定繞道泰國曼谷返港。已回港的毛姐昨天在個人頻道上載新片，表示按照政府網站的日曆計算14天，再買機票從泰國回港，豈料16號那天去到機場卻不能上機。她及來發現因為加拿大及香港的時差問題而計錯日子，她應該17號起才能回港，只好立即改機票。

毛姐回港後要在酒店進行隔離檢疫，她比較香港及泰國檢疫酒店的處事手法，覺得兩地有很大差別。毛姐指泰國的酒店職員上來前會先致電，抵達房外會按一下鐘；相反香港的酒店職員沒事前通知之餘，更會不斷按鐘和拍門。毛姐在沒心理準備的情况下要立即換衫、戴口罩、準備身分證。她說︰「這都需要一分鐘吧﹗他們在這一分鐘內會不斷拍門、按鐘，在門外叫『檢疫呀﹗檢疫呀﹗拿身分證呀』，令到你的心情很緊張和煩躁﹗」

提到政府日前發出的緊急警示，毛姐說︰「那天一響，嚇到我心都跳埋，問我老公發生什麼事，是否香港淪陷？因此我們必需調節好自己心情，每天多練習深呼吸，用正面樂觀的態度面對不一樣的香港。」

（即時娛樂）