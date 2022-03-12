黃翠如復工赴大馬工作狀態佳 蕭正楠讚老婆叻女 (23:59)

黃翠如去年9月傳因劇集《七公主》角色太沉重，加上演技受抨擊，不堪壓力而停工。之後她曾在社交網寫「再見」及關掉留言功能，事後她解釋是「私人的悼念」，但仍令人外界擔憂她的情緒問題。她那段時間到內地陪丈夫蕭正楠登台及拍劇，逐漸重現燦爛笑容，留言「走了一大個圈，找回我的電池」，回港後重新出發。

黃翠如日前預告到馬來西亞出席網上支付平台代言活動的宣傳片段，片段中她精神奕奕笑容滿面，執拾行李及搬上車。她已低調出發，蕭正楠留在家等劇組開工。翠如接受《明報》訪問透露今次除到當地出席代言活動，亦會處理一些私人業務，她說：「加上我最好的朋友及契仔都在馬來西亞，今次也順道探望他們，預計要留在當地一個月。」馬來西亞疫情同樣嚴峻，她到埗要先接受5天家居隔離。

她透露今次復工前，曾在內地代丈夫工作：「返港前有活動找老公出席，但他沒有時間，機緣巧合下由我頂替。」是否已完全投入工作狀態？她說：「又不用說是完全投入工作狀態的，我又沒什麼工作做，只是剛巧有工作便做，享受一下生活，去年屋企經歷了很多有關健康的事，所以我覺得現在最緊要還是健康。」

蕭正楠認為太太從沒有停工，只是公司沒工作安排給太太，他讚太太：「她現在好叻女，不會有事的，有工作咪好囉！」

（即時娛樂）