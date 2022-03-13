張繼聰貼仔女互動片 賀謝安琪45歲生日 張靖似足管家婆 摷醒賴牀哥哥 (12:08)

張瞻抵不住妹妹的「魔音」，最後無奈起牀，而在旁拍片的張繼聰也忍不住偷笑。（Ig圖片）

今天（13日）是謝安琪（Kay）的45歲生日，老公張繼聰在Instagram上載片段祝賀，但今次片段內容並非兩公婆的甜蜜互動，反而是一對仔女14歲張瞻和4歲張靖的生活日常片段，再配以太太歌曲《第一天》。

片中4歲女兒張靖十足管家婆一樣，她問在被竇中的哥哥張瞻：「點解你咁㗎呢？咁你夜晚呢，早啲瞓，唔好打機。」見哥哥無理她，張靖先將語調升高：「你快啲起身啦！」再將行動升級，掀開哥哥被鋪。

不過，張靖也非不近人情，她向哥哥提出條件：「我唔畀你瞓㗎喇，除非你瞓多1秒，我就畀你瞓，一秒OK？唔好瞓咁多秒呀。」哥哥當然一秒都不放過，即刻將被子蓋過頭。拍片的張繼聰見到此情此景，忍不住笑出聲；之後，張靖見哥哥仍不肯起牀，表現不耐煩，露出不滿樣子，再以嚴厲語氣說：「你快啲起身啦，唔該你！（哥哥打呵欠）你唔好嗌呀。」哥哥終抵受不住妹妹的「魔音」，無奈地起牀，雖然張靖嘴硬，但內心是溫暖的，她還幫哥哥將凌亂被鋪收拾好，整個過程搞笑又溫馨。

張繼聰在片段下貼文，除了祝賀太太生日快樂和讚一對小朋友外，也不忘讚自己：「Happy Birthday Miss 313！妹妺好顧家，哥哥好脾氣，兩位優秀嘅小朋友，似爸爸。」並貼上老來安慰的表情符號。接着，他再向太太深情寫上：「第17個同你慶祝嘅生日，眨吓眼，一齊經歷好多精彩嘅人生，然後有依兩位夢寐以求嘅小朋友，祝你生活繼續爽朗招積，We love u honey﹗」壽星靚媽則開心回覆：「哥哥好溫柔，妺妺好精靈，似媽媽。」

（即時娛樂）