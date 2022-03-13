思家大戰｜冼靖峰搞錯年份 驚變黃建東同屆同學 (13:29)

由李思捷主持的《思家大戰》，今晚（13日）播出第24集。是集嘉賓有1991年入圍亞姐程瑤率領的「魔法大舞台」隊，隊員包括老公Billy、大仔Ernie、細仔Oscar，以及與他們情同家人的Harry哥哥；另一隊則是由Patrick Sir（林溥來）率領的「喇沙師兄弟」隊，隊員包括江榮暉、周奕瑋（Jarvis）、黃建東及冼靖峰（Archie）。

席間思捷踢爆Patrick Sir恨上《思家大戰》：「佢喺化妝間唔知講咗幾多千次，話好想上嚟玩。」之後五子輪流報上畢業年份，當黃建東透露自己是1998年時，Archie竟驚訝表示自己也是1998年，Archie此話一出，令黃建東一頭霧水，他加以說明自己是1998年考會考，Archie聽完恍然大悟並笑着抱歉：「唔好意思，我係1998年出世。」令全場捧腹。

今集刁鑽題目包括：「放咗學父母以為仔女去咗補習，其實佢哋去咗邊？」及「最唔抵得同學咩叻過你勁過你？」雖然Archie在自我介紹環節「出師不利」，但答問題時卻表現精靈，不過光芒度始終不及兩名師兄Patrick Sir及黃建東。

「喇沙師兄弟」隊雖然聽落「係威係勢」，但於節目初期表現不似預期，更曾陷出局邊緣，最終Patrick Sir在壓力爆表的情况下，成功答中答案扭轉劣勢。之後，黃建東又如有神助般，在「唔抵得」答題中連中兩元，為「喇沙師兄弟」帶來勝利曙光。

（即時娛樂）