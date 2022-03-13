張寶華邀Ben Sir做Talk騷嘉賓 疫情下跟網民大談愛情觀 (18:56)

曾被封「新聞之花」的有線前主播張寶華（Sharon），憑多才多藝及流利口才，勇闖YouTuber界，個人影片頻道在短時間內逾15萬人訂閱。早前她以才女姿態在網上搞直播Talk Show大談情緒病，相當成功，全球逾23個國家同步收看直播，得到網民極大迴響。

今晚（13日）8時，Sharon會再開Part 2的Talk Show，邀請歐陽偉豪（Ben Sir）擔任特別嘉賓，他們趁着白色情人節（3‧14）前夕，與網民討論「愛情觀」，希望在嚴峻疫情中跟大家輕鬆地談情說愛。

Sharon連日做定功課及綵排，她笑言：「依家最擔心今晚個騷超時，愛情實在有太多嘢可以講，有啲網上朋友問我，點睇大S（徐熙媛）離婚3個月就閃電再嫁？我覺得大S好浪漫，勇往直前！係就係！唔係就唔好嘥時間。」

還有一事也令Sharon非常苦惱：「已經收到好多好多網民朋友來信，有啲因為唔想曝光見樣，所以預早寫信畀我，其實好正常的，好多經歷，唔想畀人知身分，收到好多不同個案，其中有多角戀，你又出軌時，佢又出軌，自己又出軌，幾方面都鬥出軌；亦有用咗好多錢在男人身上，一次又一次被騙，人才兩失，遇上幾個男人都係咁；要揀最精彩及複雜性最高的個案，真係好頭痛。」

在嚴峻疫情下在網上開騷，Sharon與主辦單位做足嚴謹防疫措施，完全不鬆懈，現場備有多部空氣消毒機，無論開會、綵排及正式開騷前，所有到場人士每一次都要做快速檢測，而她每天在家會做一次快速檢測，確保安心，免大家擔心。

（即時娛樂）