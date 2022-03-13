劉俊謙蔡思韵演《940920》感情更進一步 期待合作拍喜劇 (22:45)

劉俊謙（Terrance）與蔡思韵（Cecilia）因合作電影《幻愛》譜出戀曲，之後一起演出舞台劇《午睡》，最近更在熱播中的ViuTV新劇《940920》第三度鬥戲，自然有一定默契。今次劉俊謙在《940920》跟蔡思韵及吳海昕（Sofie）有感情線，他稱演純愛劇沒太多親密場面，勝在大家熟悉、有默契，「Sofie真人都是癲癲哋，幾好玩、搞笑。跟Cecilia合作感覺很不同，拍《幻愛》時我們仍未拍拖，會較怕醜、避忌，現在我們已拍拖一段時間，互相了解，多溝通就知怎配合」。蔡思韵坦言工作時跟劉俊謙難免有意見分歧，慶幸彼此肯直接表達，互相支持。

劉俊謙承認拍攝過程面對挑戰，劇組在鄉郊車場裏擺建神聖幾何學會主景，拍攝時很多車聲及狗吠聲令人難以集中，加上對白夾雜專有名詞，劇情又涉及不同空間，很複雜，引致頻現NG，他多謝女友在身邊給意見，他笑說：「有日打風照拍通宵戲，演到頭昏腦脹，有個位我判斷不到自己做得好不好，突然Cecilia提我，這樣做效果麻麻，她真是幫了我，很感激她。」蔡思韵聞言卻撒嬌：「這樣說，好似我教他做戲，不敢當！」

受訪期間，劉俊謙與蔡思韵打情罵俏，指合作拍攝《940920》帶挈感情跨進一步，希望下次合作拍喜劇。劉俊謙笑說：「Cecilia形象文青，其實平時相處她很搞笑，逗得我好開心！」蔡思韵即反擊：「大家咁話，他都很搞笑！我恨拍喜劇，需要一個機遇去點亮我的笑點。」

欲知專訪詳情，請留意明天（3月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）