惠州海域4.1級地震 香港震感明顯 Sammi軒仔嚇呆 湯洛雯以為發惡夢 (11:55)

洪永城以為是玩VR的效果。（Ig截圖）

廣東惠州市惠東縣海域今日（14日）凌晨2時28分發生4.1級地震，中國地震台網在微博通報震源深度25公里。香港天文台表示，震央位於香港之東北偏東約92公里，接獲逾1萬名市民報告，感到數秒輕微震動。

大批香港網民凌晨在社交網洗版，表示感受到震動，持續約數秒，不少藝人也感到震動，包括鄭秀文（Sammi）﹑陳健安﹑周慧敏﹑麥明詩﹑張繼聰﹑洪永城﹑趙學而﹑湯洛雯和張敬軒等。

Sammi在Instagram上發文表示：「Feel到地震，差不多响凌晨2:30am，有郁動兩三吓...」

軒仔以為自己半夜肚餓震親，他寫道：「半夜地震震到呆一呆揮手區 #對面屋企隻狗仔喪叫到依家 #我啱啱諗緊肚餓食乜嘅時候佢就震 #震到我諗到個答案 #之後揀咗個福字米粉 #齋粉 #費事開爐煎蛋 #呢啲時候個電話應該怪叫但係又唔叫 #應該唔會有餘震 #因為餘震喺我度。」

洪永城亦感受到地震：「冇錯，我覺得係地震，我仲玩緊VR，仲以為個效果咁好。我唔敢相信，香港都有，咩都可能發生，仲未回到魂。」

周慧敏凌晨時在Ig寫道：「頭先地震，我們跑馬地區感覺到震了幾下，比較強烈，當時我和貓仔在房，大家都登時抬起頭互相對望。先生當時在客廳看電視，還以為貓仔在他的lazy boy椅子下搗亂打架，才有這樣的震動。剛公布是惠州對開海面4.1級地震，希望大家都無事。」

湯洛雯則以為自己發惡夢，搞到她「瞓唔番」；陳健安同樣感受到地震，還以為是確診後遺症：「大腦搖晃。我以為自己心跳加速。」

（即時娛樂）