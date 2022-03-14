煮‧野食｜靠肥媽壯膽連環進擊 鞏姿希憑3大優勢強攻陸浩明 (14:54)

由肥媽和陸浩明（6號）主持的《煮‧野食》，今晚（14日）播出最後一集，而添食版《全民居家煮嘢食》將於明晚（15日）接力播出。

最後一集肥媽與6號去到大棠生態園「煮野食」，並邀來曾參選港姐兼娛樂新聞台主播鞏姿希擔任嘉賓。原來鞏姿希跟肥媽甚有淵源，肥媽說：「由細睇到佢大，識咗佢好耐，同佢媽咪好熟。」肥媽全程亦對鞏姿希照顧有加，粗重工作全交由6號負責，又經常與鞏姿希「一唱一和」狂窒6號，其中一幕最搞笑的，是肥媽鬧爆6號冇手尾，亂丟牛油果殼，但看Playback時才發現肥媽是「真兇」，雖然證據確鑿，但肥媽仍死撐兼扮勞氣向6號說：「做個有責任嘅男人，咩都認咗咪係囉！」鞏姿希聞言即加把嘴：「咩都話女人啱，咁先係好男人嚟嘛，我真係好鍾意呢個節目。」

鞏姿希事後亦表示全靠肥媽壯膽：「平時可能我唔夠膽講出口，依家肥媽喺度嘛，梗係想講咩就講咩啦！」有了肥媽這強大後盾，鞏姿希面對6號也毫不怯場，當6號要求鞏姿希讚他靚仔時，她不留情面說：「我要做一個唔講大話嘅藝人。」

之後鞏姿希煮雞煲時，又對6號指指點點，更嫌棄對方「乜都唔使做」；加上鞏姿希自我介紹時「曬冷」，指自己住過很多地方和懂得多國語言，集齊「人脈」、「語文能力」及「見識廣博」3大優勢的鞏姿希，明顯是6號強敵，加上肥媽出到聲嫌棄6號：「佢真係未試過咁有用，係你（指鞏姿希）嚟咗佢先咁有用。」

見慣風浪的6號有其妙法力挽狂瀾，除了見招拆招，更一度「肥媽」上身大跳「甩頭舞」，爆笑度十足。來到最後一集，肥媽與6號互爆真心話，肥媽坦言對6號的真實觀感，6號則笑指希望能跟肥媽愈煮愈遠，二人感性的同時，亦不失搞笑呢﹗

（即時娛樂）