聲夢JUNIOR｜Dance Group小組比賽獲勝 全員躋身最後10強 (15:31)

無綫節目《聲夢JUNIOR》昨晚（13日）播出第2集，經過一輪排練及正式錄影演出後，由Aster（劉芷君）、Crystal（梁善知）、Haily（梁栩寧）、Charlotte（繆昀希）、Jasmine（冼奕瑜）及Tate（伍梓瑜）組成的Dance Group，擊敗Vocal Group及Band Group參賽者，獲得第一名，6位成員順利躋身10強。

節目最後部分的減壓、真情剖白，以及由連詩雅率領家長，為參賽者炮製打氣愛心曲奇環節，亦感動不少觀眾。雖然Dance Group整體實力及表現，均被看高一線，除了被指是最入屋組別外，6人之間的默契，亦讓網民看得更投入。

3個組別各有支持者，Band Group的男孩們因為大部分處於變聲尷尬期，唱歌技巧普遍被指不OK，但成員們的玩樂器實力、活潑可愛性格及創作能力，成功爭取網民歡心。

至於沒有跳舞或是玩樂器作為「外掛」的Vocal Group，由於要單靠唱功展示實力，又要面對師姐炎明熹（Gigi）珠玉在前難以超越，面對的挑戰及困難，比其餘兩個組別高；不過由於5位成員均用心提升各方面技巧，仍獲得不少鼓勵。

（即時娛樂）