《優越的一天》有利發揮演技 河道權聲樂老師 轉型演殺手 (18:55)

韓劇《The Penthouse》大受歡迎，造就不少劇中演員備受關注，例如飾演清雅藝術高中「聲樂老師」馬鬥基的河道權，成功演繹「牆頭草」性格，令人氣得咬牙切齒！最近河道權與晉久合作新劇《優越的一天》，並轉型演殺手，觀眾可在「黃Viu煲劇平台」收看。

除了《The Penthouse》第一至三季，河道權過去在《喪屍偵探》、《醫生耀漢》等劇集演出的角色都令人印象深刻，不過他的真正身分其實是位「天才聲樂家」。

河道權在中六時初次接觸聲樂，在短短兩年就獲得首爾大學聲樂系錄取，厚實高亢聲線也是其招牌。正式成為演員前，河道權已有16年舞台劇經驗，讓他累積足夠實力，難怪當上演員後「扮乜似乜」。

外形超man的河道權也是一名「愛妻號」，他對任職聲優、比他年長兩歲的太太余敏靜一見鍾情，拍拖8個月即拉埋天窗，河道權更講下愛的宣言：「第一次見到她的時候，不覺得她是姊姊，而是女人。」他們婚後育有一子一女，婚姻生活幸福美滿。

河道權在《優越》飾演一名計劃縝密的職業殺手「裴泰鎮」，被委託追蹤連環殺人魔，他坦言跟過往所演角色不同，當初正因為「裴泰鎮」人物性格，需要通過細膩演技演繹，令他無條件參與演出：「對聲音和台詞的語調非常苦惱，在控制感情和感覺的同時，也努力將裴泰鎮的情緒融入其中。」

（即時娛樂）