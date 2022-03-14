梁雨恩轉型飛鏢運動員疫情影響收入 教觀眾在家做Gym (22:12)

有線寬頻集團推出「有線陪你在家開心啲」與市民攜手抗疫，包括推出「運動Keep Fit啲」系列，與市民一同居家抗疫之餘，同時保持運動習慣，以及透過運動促進精神健康。旗下香港開電視於官方Facebook及Instagram網上直播課堂「運動Keep Fit啲」系列之《有線星級學堂：輕鬆在家gym》，課堂由今天開始逢星期一至五早上8時30分直播。此外，香港開電視為觀眾剪輯課堂精華片段，並於星期三（16日）起早上8時至8時半，調動原定新聞《Cable早晨》，播映《有線星級學堂：輕鬆在家gym》，與市民輕鬆在家做運動。節目分別邀請多位星級運動員，包括有前軟式飛鏢世界冠軍梁雨恩、香港羽毛球代表葉姵延、香港花式滾軸溜冰代表蔡穎怡等，希望帶動「全民運動，共同抗疫」的氛圍。

梁雨恩打頭陣擔任嘉賓，她由歌手轉型運動員，坦言在疫情下，大多本地飛鏢賽事均取消，縱使有少許外地賽事如期舉行，但因酒店隔離費用高昂，往外地參賽成本太高，只好無奈打消出國比賽計劃。她說：「除比賽取消外，好多飛鏢品牌宣傳活動都無法舉行，影響到收入。」雖然收入大受影響，但梁雨恩表示已適應抗疫生活：「始終疫情都年幾兩年，希望疫情過後，自己『餓夠』比賽，可以有新衝勁重新投入比賽生涯。」

梁雨恩透露稍後大計，她希望先去新加坡及台灣，跟一眾鏢友聚會，以及出席飛鏢活動，繼而再參與日本的職業聯賽。

（即時娛樂）