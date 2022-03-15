盧瀚霆衝出國際 伙崔時訓武田梨奈拍英國導演新戲 重慶大廈打喪屍 (12:07)

盧瀚霆新歌《Mr. Stranger》MV觀看次數已破520萬。（網上圖片）

盧瀚霆有份拍攝的新戲《重慶大廈》演員來自世界各地，包括《單身即地獄》韓國男星崔時訓、《進擊的巨人》日本女星武田梨奈、新加坡男星陳泂江、《嚇鬼阿嫂》泰國女星Davika Hoorne。（Instagram圖片 / 明報製圖）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）繼去年在韓國《Mnet Asia Music Awards》奪得「最佳新人亞洲歌手」後，再次衝出國際。據美國娛樂雜誌《Variety》報道，Anson Lo將於7月拍攝英國製作公司Phoenix Waters Productions聯同本地製作公司AMM Global以及Salon Films Japan合拍的新戲《Chungking Mansions（重慶大廈）》，故事講述香港爆發喪屍病毒，眾人為避難走入重慶大廈。

《重慶大廈》由英國導演Bizhan Tong執導， Bizhan Tong曾獲Festival of Cinema NYC最佳導演獎。《重》片的演員來自世界各地，除了Anson Lo外，還有《單身即地獄》韓國男星崔時訓、《進擊的巨人》日本女星武田梨奈、新加坡男星陳泂江、《嚇鬼阿嫂》泰國女星Davika Hoorne，以及同樣來自香港的李施嬅、陳瀅、張繼聰等，電影預計明年夏天上映。

另外，Anson Lo的新歌《Mr. Stranger》MV觀看次數已破520萬，他在社交平台留言「Thank you everyone」，多謝粉絲支持。

（即時娛樂）