俄羅斯入侵烏克蘭戰火未停,卓韻芝日前(3月12日)在社交平台宣布將去年演出《Sound Of Silence》的紀念品餘貨「苦榮 tote bag」及「Sound Of Silence 小書」,以兩款分別為200元及1000元的套裝形式義賣,1000元套裝附加阿芝親筆短詩,籌得款項不扣除任何開支捐予人道主義組織People In Need「SOS Ukraine」,為幫助烏克蘭人民出分力。義賣活動本來為期6天,結果一晚全部售罄,合共籌到10.4萬元。

卓韻芝在社交平台開直播多謝大家支持,坦言看見烏克蘭的新聞和圖片後充滿無力感,決定出分力將手中的書籍及紀念品義賣。她感激幫忙義賣的平台沒收任何手續費及付出人力物力,同時驚訝大批網民也選擇購買1000元的義賣套裝。她讚網民「好犀利」、「好有愛」,表示會將善款兌換成歐元再捐出,捐出後將公開相關單據。

