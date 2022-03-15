吳浩康今娶郭思琳 婚前緊張到失眠 綵排已感動流淚 (13:17)

吳浩康（Deep）今日娶郭思琳（Margiela）。 Deep表示婚禮前兩日已經緊張到失眠，眼淺的他綵排時更哭了出來。他說︰「自己朝早起身去睇set up，企喺度諗要講啲乜嘢？有邊個會嚟？要多謝邊一位？瞓唔到，兩日都5點幾、6點就醒咗，所以都幾攰同幾緊張。朝早自己演練嘅時候已經喊咗。」

Deep讚老婆郭思琳性格及有孝心︰「我鍾意我太太係一個好率直、好簡單嘅人，有乜就講乜，同佢相處唔使估，係好嚮往同佢相處。佢唔止對父母好上心、好愛惜，對其他屋企人都好關心好照顧，好欣賞佢對家庭呢個態度。」被問到給予太太幾多分時，他笑言︰「嘩！畀太太幾多分都唔夠喎，唔可以亂咁畀分，呢個係我啱啱新婚學識嘅事，所以太太一定係超過滿分㗎啦。」

Deep表示要在心態上重新調整，很多事也要重新學習。他說︰「無論係相處、對事件嘅睇法、價值觀都唔同咗，所以依家變得謙卑咗。過往當大家溝通有問題嘅時候，會覺得『喂！你唔明白我』、『我係啱嘅』、『我識呢件事，你應該要聽我講』，依家會調番轉，『可能有啲嘢我唔知呢』、『可能我未識呢』、『可能我唔了解呢』。我都需要重新去學過，希望可以幫到個關係。」

（即時娛樂）