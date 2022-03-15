徐熙娣爆大S與母親已破冰 稱胞姐婚後不可能定居韓國 (19:39)

台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人汪小菲去年11月才離婚，日前突然宣布閃嫁20多年前舊愛、韓國男團「酷龍」成員具俊曄，兩人農曆新年前已在韓國登記結婚，會再在台灣登記結婚。由於徐媽媽在兩人宣布婚訊前一天才知道，為此氣得跟大S大吵一頓，母女陷入冷戰。

大S妹妹徐熙娣（小S）今日在台灣出席慈善活動時，透露大S日前已約媽媽吃飯，兩母女已破冰。她說︰「身為媽媽畢竟還是有她的擔憂，還是會解開誤會，能撐多久？」小S還表示媽媽開心表示有看酷龍之前上她們節目的影片，大讚具俊曄當年很靚仔。

小S說當年知道大S與具俊曄相戀，她也數度跟具俊曄視訊。小S說︰「當時我只顧追星，問具俊曄認不認識崔宇植、李鐘碩和劉在錫，但他指這幾位太年輕不認識。」小S坦言聽到大S再婚時也嚇一跳，但知道他們當年愛得很深。被問到可覺得大S衝動再婚，小S說︰「大S這個年紀，要找到第二個相愛的男人非常困難，我祝福她。」

有傳大S婚後會定居韓國，小S直指沒可能，因大S的子女在台灣讀書，反而具俊曄沒固定工作地方，所以男方留在台灣的可能性比較大。提到有指大S有意全面退出娛樂圈，小S笑道：「她最近沒跟我談工作，因為視訊及照顧小孩是她人生最重要的事。」

（即時娛樂）