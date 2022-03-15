吳浩康娶郭思琳喊唔停︰多謝佢願意嫁畀我 (20:10)

吳浩康（Deep）與郭思琳（Margiela）今日（15日）舉行小型婚禮，正式結為夫婦，稍後才補辦婚宴。受疫情嚴峻、政府收緊防疫措施影響，兩人未能邀請太多親友出席，甚至是婚禮上很多裝飾也因為運輸問題未能送到，兩人只好走到山邊執樹枝裝飾婚禮場地。

正式註冊時，Deep跟Margiela喊唔停。Deep表示註冊時很緊張︰「冇諗過咁緊張，有好多感動，特別係我見到自己爸爸喺度，其實我都冇乜點停過喊。」Margiela見Deep不斷流淚，自己亦忍不住。她說︰「我冇諗過會喊得咁犀利。我一見佢喊，自己又忍唔住喊。佢太眼淺，我成日要安撫佢。」Deep坦言無論有沒有疫情，這場婚禮也十分難忘。他說︰「感謝太太嘅包容，雖然冇一個十全十美嘅婚禮，但亦都係疫情見證下嘅一個完美婚禮。」

談到婚禮上的「愛的宣言」，Deep表示已想了幾晚︰「都係圍繞住多謝佢，多謝佢願意嫁畀我、願意同我一齊去經歷我哋嘅人生、願意同我一齊去遮風擋雨。我哋各自對大家嘅承諾，就留番畀我哋兩夫妻啦，多謝大家嘅祝福同關心。」Margiela則說：「佢同我結婚已經係一個承諾，所以佢唔使講，我已經收到晒。」

問到Margiela婚後第一課，她笑說要見識婚姻的恐怖︰「我覺得有太多嘢要去學習，尤其是要學做一個好太太、好媽媽，同埋我和Deep嘅相處。呢個係人生課題，太多嘢要學。我都係啱啱新婚，暫時覺得我哋嘅相處係大前提。好多人話婚後係另一個境界，我都想快啲經歷吓，睇吓有幾恐怖，哈哈。」

Deep被問到胎兒性別時說要保持神秘，暫不透露。他說︰「仔定女都會好鍾意，我都好期待。我哋依家專注喺第一個小朋友度先，因為都係第一次做爸爸媽媽，有好多嘢未知，好多情况要兼顧。」Deep透露老闆楊受成會送大利市給BB︰「楊生話會封大利市畀我個BB，其實收到老闆嘅祝福已經好開心，因為老闆真係睇住我成長，照顧咗我20年，都係我半個爸爸。有自己咁尊敬嘅人嘅祝福，已經係好大嘅禮物。」

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（即時娛樂）