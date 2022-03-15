劉沛蘅拍《家族榮耀》被張智霖迷倒 想再合作演情侶 (20:47)

熊黛林（Lynn）的30歲同門師妹劉沛蘅（Hillary），在劇集《家族榮耀》飾演熊黛林長女。兩人年紀只差11年，天生童顏的Hillary坦言最初也擔心︰「我一直被叫『Lynn師妹』，突然要改口叫她『媽咪』，覺得有點奇怪。可能大家最初不知我真實歲數，後來有留意便會覺得『嘩！原來你咁大！』不過，這也是好事。導演認為我外表年輕，適合那角色才會找我演。拍完劇見到Lynn也照樣叫『媽咪』，她沒有抗拒，她真人好玩得。」

Hillary感激熊黛林拍攝時不時提點她，最難忘被對方掌摑那場戲。她說︰「Lynn最初很驚整親我，但現場有幾部機拍不同角度。為免度位難、做得太假和NG，我叫Lynn真打。她看似很用力，其實只是用手指頭輕輕掃過我的臉，沒完全摑中。」

提到與張智霖(Chilam)、羅子溢、黃浩然等男神合作，Hillary坦言被他們迷倒，讚Chilam有沒有化妝也一樣靚仔、羅子溢很大隻。《家》劇監製梁家樹有意找原班人馬拍續集，Hillary稱不清楚，如果是真最想與Chilam有感情線。她說︰「我演他的情人或女兒都可以。」Hillary早前與洪卓立傳緋聞，她被問到感情生活時說︰「我開心的，日日都開心，了解一下先。」

（即時娛樂）