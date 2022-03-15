《餘生，請多指教》今晚開播 肖戰楊紫被封「最強聯手」 (21:35)

肖戰與楊紫主演內地劇《餘生，請多指教》今晚10時首播，「黃Viu煲劇平台」將會同步播出。改編自柏林石匠同名小說，現代都市愛情劇《餘生，請多指教》講述即將大四畢業的林之校（楊紫飾）在畢業前夕跌落人生谷底，父親患癌住院，令她不得已放棄外地知名企業的工作機會，男朋友更在此時提出分手！正當林之校對於愛情和未來生活的美好想像破滅之際，父親的主治醫生顧魏（肖戰飾）走進了她的生活。

《餘生，請多指教》原定2021年夏天開播，昨日終於官宣首播日期，消息𣊬即衝上熱搜、帖文觀看次數突破6.5億次，有觀眾笑言「苦等有回報」、「不用等到來生了」，可見肖戰和楊紫的叫座力。

現年30歲的肖戰年前憑《慶餘年》、《陳情令》等劇集爆紅，一躍成為內地「頂流男星」；日本媒體自創「肖戰效應」一詞，介紹他的演藝作品和商業貢獻。據一個咖啡品牌透露，過去曾斥資5千萬邀請肖戰為產品代言兩年，結果在官宣當日，網上旗艦店便創下6千萬業績、不到半個月更直達1億！此外，網傳肖戰代言的瑞士名表，在短短3日間銷售額超過6億元人民幣，連品牌CEO也在官方社交平台直說「不可思議」！由此可見，去年手握25個代言的肖戰除帶貨力驚人，更深受觀眾和粉絲愛戴，劇集收視自然有保證。

楊紫畢業於北京電影學院，近年以演技征服粉絲，更先後奪得華鼎獎和金鷹獎的最佳女演員，演技受肯定。人稱「霸屏女王」的她，歷年合作多位男神包括霍建華、鄧倫、李現、井柏然，為她帶來「男神收割機」稱號。今次首度與肖戰合作，令新劇開播前被睇高一線，「餘生CP」合作被內地網民稱為「最強聯手」。

（即時娛樂）