環球出電子專輯 李幸倪疫情下最大娛樂煲劇 (23:55)

環球唱片推出電子專輯《Tracks of March》，為樂迷送上各有特色作品，包括李幸倪（Gin Lee）《剛好》、P1X3L《This Is How We Roll (Feat.Jace Chan)》、石山街《先知》、周子涵（Kerryta）《#RBF》、涂毓麟（Oscar）與冼靖峰（Archie）《是日運氣》，共5首歌曲。

Gin Lee新歌《剛好》，概念源自一對情侶因疫情而分隔兩地的浪漫情歌，歌曲以清新節拍細說都市人對愛情的憧憬，如童話故事般轟烈的愛情不一定能修成正果。她表示：「慶幸仲可以喺疫情下推出新歌，新歌好正面，相信可以出一分力帶畀聽眾快樂。這幾個月喺屋企煲咗超過10套劇，喺疫情底下我最大嘅娛樂。」

Kerryta推出新單曲《#RBF》，以復古電子曲風訴說着厭世臉女孩的心聲，展現出自己的態度，同時希望大家了解自己多一點。她留家抗疫在煮食方面有好多新解鎖，原來日式牛肉飯好易整。

Oscar與Archie推出新合唱歌《是日運氣》，唱出每人成長中注定會經歷到的痛——放手的痛。「勉強沒幸福」看似是老生常談的一句，但當人大了有所經歷後，就會體會到這句說話的力量。Oscar疫情下在家主要睇書、睇劇、保持跑步及不斷叫外賣，希望疫情盡快過去。

三人組合P1X3L新單曲《This Is How We Roll (Feat.Jace Chan)》，為了愛情不顧一切，勇往直前，那怕再多的失意，我們隨心而行。

組合石山街新作品《先知》，他們表示：「因為疫情下出歌，都會集中較多網絡上的宣傳。我們平時都好喜歡宅在家寫歌、睇戲、聽歌。」

（即時娛樂）