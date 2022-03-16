速遞員戶外食飯盒被投訴 林盛斌斥網民欠包容︰如被炒給對方新工作 (12:44)

林盛斌（Bob）在社交平台上載網民偷拍速遞公司職員在屋苑內通道食飯、並聲稱已就對方影響環境衛生向有關公司投訴的截圖，斥這位網民欠缺包容。

他說︰「呢個世界，好多嘢，冇百分百嘅啱定錯，但係有一樣野，係最基本嘅，就係包容。呢段日子，對速遞行業嘅影響非常之大，因為人手不足好多時一個人要做三個人嘅嘢，一日幾萬單確診嘅時候，佢哋仍然辛苦工作，其實我真係好尊重每一位做速遞嘅工作人員。你估如果佢有得舒舒服服坐喺餐廳入面食嘢，佢會唔會選擇坐喺個垃圾桶旁邊食呢個飯盒？人哋已經匿喺一個盡量唔影響其他人嘅地方，諗住嗱嗱聲扒埋嗰兩啖飯就繼續送貨送件，然後你影咗佢張相放上網諗住公審再去投訴，其實唔可以話你唔啱，你係有你嘅道理嘅，只不過成件事，好冇同理心，好唔善良。」

阿Bob揚言如這位速遞員最後受到紀律處分甚至要被炒，請這位速遞員聯絡他，他會立即給對方安排工作。阿Bob接受《明報》訪問時說︰「其實都是很基本的同情心、同理心，但原來有些人真的是沒有的。我不憤怒，只是有點痛心，希望這位速遞哥哥最後不會有事。」

（即時娛樂）