江嘉敏遭刮花座駕反被罵︰管理員大大聲鬧我仲郁手郁腳 (15:34)

江嘉敏在社交平台上載座駕被刮花、留有幾道花痕的照片，透露一直聯絡不上刮花其座駕的車主，只好留字條請對方主動聯絡，豈料反被對方指摘，代為傳話的管理員開口鬧她不特止，其間更「郁手郁腳」。

江嘉敏說︰「其實傷得唔太嚴重，但係去車房整都要三四千。一直聯絡唔到刮花我架車嘅車主，我唯有留張字條喺佢架車度叫佢聯絡我！估唔到今日管理員叔叔，見到我就大大聲鬧我仲郁手郁腳，話車主叫佢同我講︰『報警囉！驚你啊！』我覺得就算係有心定無意，刮花咗就係刮花咗，咁樣都算一個交通意外，唔應該因為見到大廈停車場冇CCTV，見到我架事冇後cam就心存僥倖。」江嘉敏坦言最不開心是不明白為何那位車主拒負責任，做錯事以為沒人看見、沒被影到就以為沒有事。

她回憶曾見過有車主泊位時撞到前車後，下車看見只花了少許、前車車主不在就想離開，立即被她截住。江嘉敏說︰「唔係花咗少少嘅問題，咁你始終都係撞到人哋架車，點可以不顧而去？今次好彩就係撞到架冇人嘅車，咁如果下次唔小心撞到隻狗撞到個人，咁啱附近冇人見到，你係咪又會就咁走咗去？就算車主唔喺度，你都可以寫張字條同人講聲對唔住，之後有啲咩事可以聯絡你，咁樣先係負責任嘅司機。可能好多人會覺得我咁樣好多事，我憑咩去教導人，但起碼我覺得自己做咗一樣啱嘅事。」

（即時娛樂）