全民居家煮嘢食｜肥媽公開家中入廚聖地 分享食材收納法 (16:15)

肥媽與陸浩明（6號）主持的無綫綜藝節目《全民居家煮嘢食》昨晚（15日）播出第一集，肥媽帶6號及拍攝團隊參觀其家中廚房。肥媽的雪櫃容量極大，所有食材也擺放得井井有條。

肥媽邊解釋邊分享食材收納大法︰「將肉類切好及包好，再打直擺放，慳位之餘更可以看清楚食材。蔬菜就要用廚房紙或報紙包裹，幫助吸收蔬菜水分及延長擺放期。儲存用的番茄可原個放冰格，西蘭花最好先灼一灼，再用保鮮袋擺放冰格，不但可大大延長擺放期，落鑊時依然會相當脆口。」

6號也分享「存食攻略」，稱第一個重點是要將食物與空氣中的微生物隔絕。他說︰「將食物放入密實袋後，再將密實袋放入水中，利用水壓排走袋中空氣，形成真空效果。」他補充指肥媽將蔬菜先灼一灼的理論為「蔬菜殺青法」，詳細方法是將洗好的蔬菜放入熱水中灼10至30秒後以冰水冷卻，待滴乾水後再放入密實袋並放於冰格保存。

肥媽在首集節目中一口氣示範了五道菜式，包括以罐頭食物煮出「吞拿魚薯蓉餅」、電飯煲美食「芋頭臘味冬菇飯」及鑊仔煎蘋果蛋糕。肥媽知道不是每個家庭都有焗爐，特別教整材料或是烹調方法也十分簡單的鑊仔煎蘋果蛋糕。

節目今晚播出第2集，肥媽會帶大家參觀她種滿了荷蘭豆、油麥菜、生菜及薯仔等植物的花園，又會利用罐頭及電飯煲炮製出「番茄蝦飯」。6號看過肥媽的花園後說︰「早知不用那麼辛苦拍《煮‧野食》，到這裏也拍到10幾集。」

（即時娛樂）