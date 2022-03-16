反起跑線聯盟｜跟肥仔獲讚有夫妻相 練美娟投訴被「欺凌」 (16:30)

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》將於下周一（21日）首播，劇集講述拒絕成為「怪獸家長」的父母，以及要求子女贏在起跑線上的「虎爸」、「虎媽」，在校園裏各為自己的理念辯護，因而展開連場激戰。

ERROR隊長肥仔（梁業）與練美娟在劇中演夫妻，早前他們為劇集開工時，於片場大放笑料，娟姐投訴被台前幕後 「欺凌」，被肥仔等人尊稱為「娟老師」，她稱：「呢個劇組個個都拍到精神分裂，肥仔就叫我做『娟老師』，導演又將我同肥仔叫錯晒，真係有冇搞錯呀？我哋咁大分別都會搞得亂！」在旁的肥仔就表示娟姐地位，在全個劇組最尊崇，要受到劇組特別關注，肥仔指：「通常片場最有地位嘅，就會被人叫老師，依家娟姐要支水咋，都會全場大叫『娟老師要支水呀！』，可想而知佢幾咁受歡迎。」

早前肥仔拍攝跳舞戲分，他與劇中囝囝拉筋做運動，期間小演員自爆金句「壓我條筋，加五百元」，逗得大家爆笑。劇情後期肥仔扭傷，要娟姐幫忙按摩，但被娟姐投訴「食豆腐」，娟姐說：「依家佢（肥仔）用演員身分食我『豆腐』，按按吓又叫咩高啲入啲，唔知想我按邊度，係佢要求㗎咋，啲fans唔好呷我醋。」

導演劉偉恆第一次見肥仔跳勁舞，笑言過足導演癮，他說：「電視見佢跳舞梗係見過啦，但可以點佢跳幾個動作嚟睇先爽，其寶娟姐同肥仔呢家人，愈嚟愈似一家人，就連小演員嘅媽咪都話娟姐好似佢阿媽，真係好有感覺。」

（即時娛樂）