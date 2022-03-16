家族榮耀｜楊茜堯示範情緒轉換大法 羅子溢咬住老婆唔放 (16:59)

無綫劇《家族榮耀》今個星期迎來結局周，隨着劇情發展，甄芯Sammie（楊茜堯飾）為實現將馬氏變成甄氏的夢想，以及排除所有對自己不利的人和事，除利用兼拉攏Marco（張智霖飾）對抗馬氏，還借Marco媽媽淑賢（余安安飾）把口，讓愛歡（陳曼娜飾）發現Chloe（李彩華飾）真實身分；最終令當眾被揭穿嫁入馬家另有目的Chloe執包袱走人，令原本已陷財困的馬家亂上加亂。

昨晚（15日）一集高潮，落在Sammie與Chloe嗌交戲，以及表舅父何啟禮（艾威飾）意外慘死一幕。一直以好姊妹與Chloe相稱的Sammie，昨晚借刀殺人累Chloe被逐出馬家後不久，已急不及待迫令Chloe辭去馬氏慈善基金會主席。

眼見昔日好姊妹變得絕情，Chloe質問Sammie原因，Sammie竟說：「所謂好姊妹，從來係你一廂情願。」並狠心連環拋金句：「係咪好姊妹在於你有冇價值，你對我嚟講已經冇呢個價值！」眼見Chloe因一時未能消化事實而流淚，Sammie再踩多腳：「女人嘅眼淚，係流畀對佢有幫助嘅人睇，你對住我流眼淚，只會令我更加覺得你一文不值。」

目擊愛女被羞辱的啟禮，為了幫愛女出氣跟蹤Marco，最終成功拍下Sammie與Marco上牀鐵證，豈料卻在重要關頭被Sammie發現行蹤，Sammie軟硬兼施企圖阻止啟禮將其真面目曝光，混亂間啟禮不慎撞到頭部身亡。

今晚一集，為求甩身的Sammie急call細佬甄誠（朱鑑然飾）求救，為了令細佬甘心替其隱瞞殺人一事及毁屍滅迹，Sammie除了作故仔指自己遭啟禮勒索及威脅才錯手殺人外，更不斷拿兒子朗朗「道德綁架」甄誠。

楊茜堯這場喊戲演技超班，除了要演繹出殺人後慌張神情之外，更演繹如何邊扮可憐、邊細心觀察細佬言行，以便說服對方「落疊」，情緒遊走於厭惡、扮可憐、驚慌、心虛、着急、陰森與得戚之間，相當複雜；楊茜堯除了演得有說服力，效果亦與之前「扮好人」的喊戲場口有明顯出入。

《家族》開播以來，羅子溢與楊茜堯這對真夫妻在劇中甚少對手戲，來到結局周劇組安排了二人同框畫面，且每次同場均「戰况激烈」，Thomas（羅子溢飾）由於已洞悉Sammie心懷不軌，為了捍衛馬家，將步步進逼向Sammie宣戰。

（即時娛樂）