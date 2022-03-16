余文樂自家NFT品牌預售 獲馮德倫周杰倫力撐 (19:25)

余文樂自創的NFT品牌「ZombieClub Token」昨晚（15日）開始預售，隨即成為全球最大的NFT交易平台排名首位，並以2小時42分搶奪平台首位。去年於「佳士得」拍賣珍藏NFT加密藝術，以1.2億港元創下亞洲史上最高網上拍賣金額的樂仔，今次再創佳績。

對於取得佳績，樂仔及其團隊相當高興，他感謝伙伴不斷協調和溝通。該NFT品牌是樂仔與另外3名成員共同創造，樂仔透露：「用了非常多的時間精力，在前置的企劃執行，日以繼夜改良及溝通，就是希望每個購買者有最好體驗。」

樂仔亦在Instagram表示：「感謝每一位支持我們的ZOMBIES，這是你們的功勞，我愛你們！我們創造奇蹟了！誰說亞洲沒有好東西！記著我們不要驕傲，這只是我們的開始，我們4個的眼光不只這樣，我們已經準備好所有衝出亞洲！」

近半年幾乎投放所有時間在這項目，如今終取得驕人成績的樂仔說：「整天都在辦公室工作和開會，只能犧牲僅有休息時間，一早送小朋友上學，愛妻也相當支持，給老公最大的鼓勵。」

樂仔的自創品牌NFT亦獲得圈中友人關注，上星期邱澤和周興哲跟樂仔研究及分享NFT樂趣；而許瑋甯、周杰倫、馮德倫及周予天等，亦在Ig使用「Zombie Club」濾鏡「變身」殭屍表達支持。

（即時娛樂）