老公支持追尋演戲夢 梁靖琪：不一定要做女主角 (23:28)

現年39歲的梁靖琪（Toby）2019年跟圈外男友施雋賢結婚，同年誕下兒子施睿文（Roman），細仔則於下月出世。對於兩胎都是兒子，會否想再追個女兒？梁靖琪直認家人期待有個女仔，但有2個小朋友已負擔很大，再追也未必是生女，倒不如專心照顧兩個囝囝。她又表示會以家庭為先，但不會放棄做演員，有適合角色會去演，暫定11月再拍劇，丈夫也很支持她的演戲夢想。入行18年，梁靖琪雖然未嘗過女一滋味，她覺得二三線角色也有很多發揮空間，「每次演技有進步已很滿足，不一定要做女主角，見到好姊妹佘詩曼做主角壓力很大，覺得很辛苦」。

當年梁靖琪入行，因父親梁家樹是無綫高層，令她面對不少批評及壓力；至近年她學懂放下心理包袱，輕鬆面對，成為人母後對演戲感覺亦有轉變。現在她於父親的製作公司學習做幕後，亦有份演出父親監製的劇集《家族榮耀》，演技更獲觀眾讚賞；梁靖琪開心現在大家會叫她的名字「梁靖琪」，而不是「梁家樹個女」，也開心有從朋友處聽到父親讚她。談到她在劇中發展三角關係，還有牀上戲，梁靖琪坦言拍攝前有問丈夫意見，對方覺得電視尺度有限，加上只是鏡頭交代，所以很支持她演戲。

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（即時娛樂）