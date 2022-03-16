開箱｜《社內相親》安孝燮 金世正 假相睇變真拍拖？ (23:50)

韓國SBS電視台上月28日推出新劇《社內相親》，《紅天機》安孝燮與《驅魔麵館》金世正合演，至今播出6集，收視節節上升，由首播4.9%升至10.1%，並超越tvN《軍檢察官多伯曼》及KBS《瘋狂愛上你》等對手。

《社內相親》講述「富二代」姜泰武（安孝燮飾）是Gofood集團新任總裁，有型又聰明，但個性冷酷、說話苛刻及直率。自小父母雙亡的姜泰武，與祖父姜多古（李德華飾）相依為命，後者希望孫兒早日成家立室，遂安排他相睇。首個相睇對象是海洋集團太子女陳映書（薛仁雅飾），渴望擁有浪漫愛情的她，討厭相睇，於是拜託好友申夏莉（金世正飾）代她出席。申夏莉在飯局扮壞女人，企圖嚇走姜泰武，後者沒嚇倒，反而對她產生好感，要求以結婚為前提開始拍拖。申夏莉後來才知道，姜泰武原來是她的上司。為免被發現「詐騙」而遭解僱，申夏莉隱瞞真正身分，穿著華麗，並用假名「申金熙」，展開雙重生活。

霸道總裁與小職員的愛情故事，韓劇拍過不少，《社內相親》也是類似橋段；首兩集姜泰武已知申夏莉並非祖父所安排的相睇對象，但仍決定將錯就錯，跟對方立下契約當假情侶，只為欺騙祖父。接着到第5集，姜泰武已揭發「申金熙」與申夏莉屬同一人，一度因受騙感到憤怒，但已愛上對方，遂決定告白。

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（即時娛樂）