飛虎3｜利誘狠心「生父」羅樂林合作 梁競徽陰森眼神勁心寒 (14:09)

無綫劇《飛虎3壯志英雄》昨晚（16日）播出第18集，劇情講到董啟超（羅樂林飾）公司遭揭發秘密生產違法藥物，原來是許森（梁競徽飾）暗中利用宋潔怡（蔡潔飾）曝光消息；事緣啟超是許森生父，但卻從來未有盡父親責任，以致許森有悲慘童年，更目擊母親許若紅（蔣家旻飾）因無力償還債務跳樓身亡；對生父恨之入骨的許森，後來因相依為命的外婆生病，他硬着頭皮向啟超要錢，但許森表現倔強兼不肯叫爸爸，結果遭啟超奚落及羞辱。

如今董啟超因許森布局以致陷入危機，許森理應落井下石，不過在之前集數，許森反高潮以金錢利誘啟超，並主動提出合作，兼順勢攤牌指自己是其私生子，句句窒住啟超，態度不慍不火，看上去令人心寒，尤其向啟超承認自己是其私生子一幕，梁競徽略帶笑意、但絲毫不帶半點感情地冷靜說出：「唔好意思董生，由你拋妻棄子嗰日開始，董志健已經唔存在喺呢個世上，我叫做許森。」

甚少演奸角的競徽，為演好許森角色，在眼神方面下了苦功，他接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》訪問時表示：「呢個角色唔會喺表情同行為表達太多，我選擇用眼神去表達內心，連著衫都刻意設計，成套戲係著過一次黑色衫，就係同羅樂林最後嗰場。」

羅樂林雖然同樣演奸角，但其飾演角色明顯比許森單一及外露得多，其中一幕講述因其公司被揭發做違法藥物，怒不可遏的啟超，竟將下屬做出氣袋，並捉着其中一人狂餵對方吃藥，躁狂得來相當病態。

（即時娛樂）